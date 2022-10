スペインにある大学の法学部教授が今月5日、部屋を整理していたところ数年前に学生から没収したカンニング用に細工されたボールペンが見つかったことをTwitterで報告した。投稿に添えられた画像にはびっしりと小さな文字が刻まれた11本のボールペンが写っており、それを見た人からはこの学生のカンニングへの執念に驚きの声があがっている。『New York Post』などが伝えた。

スペイン南部アンダルシア州マラガ県にあるマラガ大学(University of Malaga)で法学部の教授を務めるヨランダ・デ・ルッチさん(Yolanda de Lucchi)は先日、事務所を整理していた時に面白い発見をした。見つけたのは青いキャップが付いた11本のボールペンで、その本体部分が小さな文字でびっしりと覆われていたのだ。これは数年前にヨランダさんが刑事訴訟法に関する試験中に学生から没収したもので、カンニングのためにその学生が作り出したものだという。

細く透明なボールペンの外側にこれほど小さな文字を刻むことができるのは、もはや職人の域だ。ヨランダさんも「もはや芸術」と言葉を添えているが、多くの人がこの投稿に目を留め、すでに28万件以上の「いいね」を集めた。コメント欄には「普通に法律を勉強するよりすごくない?」「これはすごいな。もう試験合格でいいよ」「文字を掘っている間に内容を覚えそうだけどね」など驚きや笑いの声が届いた。

またこのペンを作り出した学生の知り合いだと明かしたゴンゾさん(Gonzo)がヨランダさんの投稿に返信しており、その学生は名前を伏せることを条件として家にまだ残っていたカンニング用のボールペンを見せてくれたという。その時に撮影された画像も一緒に投稿しており、同じ青いキャップの付いたボールペンにはヨランダさんが投稿したものと同様にびっしりと文字が刻まれていた。

この芸術的なカンニング用ボールペンを作製したテクニックを本人から聞いたゴンゾさんは「シャープペンシルの芯を細い針に置き換えることで、簡単にボールペンの容器に文字を掘ることができたようです」と明かしており、実際に芯を針に入れ替えたシャープペンシルの写真も投稿している。

ヨランダさんは「今の学生たちはボタンを押せばすぐに何かできるような世界を生きているのですから、カンニングのためにこのようなことはしないでしょうね」と、まるで歴史的遺物を見たかのようなコメントを残していた。

ちなみにスペインでは2017年にも爪の裏にカンニングペーパーを仕込むという斬新な方法がTwitterで拡散され、「天才かよ」と注目を集めていた。

