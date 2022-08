『MANIFEST／マニフェスト』打ち切りからNetflix救済へ、シーズン4についてわかっていること

『バック・トゥ・ザ・フューチャー』シリーズのロバート・ゼメキスが製作総指揮を務め、話題作としてスタートしたSFミステリー&ヒューマンドラマ『MANIFEST/マニフェスト(マニフェスト 828便の謎)』は大きな謎を残したまま突如、シーズン3で打ち切りに。しかし、シリーズ存続を願うファンの声もあり、Netflixに救済され、無事シーズン4の製作が決定! 救済までの経緯とシーズン4についてわかっていることをまとめた。

2018年に米NBCにてスタートした海外ドラマ『MANIFEST/マニフェスト』。191名を乗せた旅客機が5年半後に帰還した不可解な事件を描くSFミステリー&ヒューマンドラマ。

ジャマイカからニューヨークへ向かう途中で突然発生した乱気流に巻き込まれたモンテゴ航空828便は無事に着陸するも、数時間のフライトだったはずが5年半の歳月が過ぎていた…。828便に乗っていた乗員乗客は家族や恋人、仕事など失っていて、周囲の環境は様変わりしていた。また、その中には不思議な力を得る者もいた。『LOST』のような次々と驚きの展開が待ち受け、巻き込まれた乱気流は超自然現象だったのか? それとも、人工的な陰謀が隠されているのか? 回を追うごとに謎が深まっていく。同年放送された米新作ドラマにおいて視聴率ナンバー1を記録し、同局の人気コンテンツに。

NBCにて2021年6月10日にシーズン3の最終話「メーデー:Part2」が放送された4日後に、打ち切りが発表。本作は元々6シーズンの計画で製作が進められていたため、シーズン4への更新を意図してシーズン3の結末は大きな謎をいくつか残し、クリフハンガーで幕を閉じた。

シーズン3の1週間あたりの視聴者数は300万人ほどで、シーズン2に比べると21〜31パーセントダウン。シーズン3の最終話の視聴者数は260万人でシリーズ最低を記録。NBCにおいては、14作のうち世代別視聴者数で7番目にランクインしていた。

しかし、製作チームは望みを捨てず、ショーランナーのジェフ・レークは、「予定していた6シーズンの道半ばでその道が閉ざされたことは、控え目に言ってもさすがにこたえました。新たなホームを見つけたいです。ファンのみなさんは、結末を得るべきです。キャスト、クルー、私たちへの愛を示してくれるとありがたいです。#savemanifest」と投稿。

#manifesters sure are incredible fans. Love you guys to the moon and back. Thank you. #manifest #savemanifest @melissaroxburgh pic.twitter.com/S4mi6ZxWN9

- joshdallas (@JoshDallas) June 21, 2021