北欧No.1配信サービスViaplayドラマ200本以上、WOWOWで独占配信

北欧で熱く支持される配信サービスViaplay(ヴァイアプレイ)。製作されるオリジナル作品は日本でも知る人ぞ知る上質なサスペンスとして注目を集めているが、WOWOWではこれまでにもViaplay作品を放送し好評を得てきた。4月からは日本初上陸となる新作ドラマを「Viaplayセレクション」として新設し、配信と放送で毎月お届けする。

アメリカ・アジアドラマとはまた一味違う、ダークでリアル、背筋を凍らせる独特の世界観を持つViaplayオリジナル作品。WOWOWでは今年1月から「3か月連続企画!放送と配信で観る日本初Viaplay作品特集」にて作品を放送・配信してきたが、4月からは毎週月曜日午後11時からViaplayの新作を放送し、休日には一挙放送も予定。

前述の王道北欧サスペンスはもちろん、クライム、スパイ、ダーク・コメディなどViaplayが誇る多彩なジャンルのドラマをお届け。また、WOWOWオンデマンド内の「Viaplayセレクション」では年間を通じて200本以上の作品を配信。話題の最新作を順次楽しめる。

WOWOW「Viaplayセレクション」ラインナップ

【4月ラインナップ】

■『フリア〜孤高の潜入捜査〜』毎週月曜午後11時放送・配信





ノルウェーとドイツを舞台に繰り広げられる緊迫のサスペンス。身内をテロで亡くした女性捜査官ラグナは、自らが右派のブロガーになりきってテロ組織に潜入していた。ブログの影響力を買われ、内部の重要情報を得られるようになった頃、組織の壮大なテロ計画が動き出す。本国で好評を博した、手に汗握るクライムサスペンス。

■北欧サスペンス『BOX 21』(WOWOWオンデマンド限定)





セックストラフィックの裏側を描く衝撃のサスペンス! ルーマニア人のリディアはよりよい仕事を求めてスウェーデンへ渡るが、売春の世界に放り込まれてしまう。組織のトップへの復讐を誓った彼女は ある危険な計画を立て、それは警察を巻き込む事態へと発展する。次第に明らかになる組織の闇と衝撃のラストは必見!

■『EXIT』[R15+指定相当]





超リッチな4人の男の人生をブラックユーモア満載に描く、実話をもとにした北欧ダーク・コメディ。オスロで稼ぎまくる4人の株式ブローカー。彼らは大邸宅、高級外車、美しい妻を手にし、何不自由ない生活を送っていた。しかし退屈な日常の「出口」を求めて、男たちは夜な夜な常軌を逸した享楽に身をゆだね...。

【5月ラインナップ】

■英国スパイサスペンス『レッド・エレクション』(放送・配信)





MI5に勤めるベアトリスにテロ計画"レッドバック"の情報がもたらされるが、情報提供者は詳細を語る前に殺害されてしまう。ベアトリスは失踪した パートナーを追ってロンドンに来たデンマークのシークレットサービスの諜報員カトリーヌと協力することに。フェイクニュースや嘘、汚職にまみれた組織の中で、もがきながらテロ計画の真相に迫る本格スパイサスペンス。

■『EXIT2』[R15+指定相当]



オスロで成功した株式ブローカー4人の日常・非日常生活を描くダーク・コメディ。シーズン2では酒、暴力、ドラッグ、売春に溺れるニューリッチたちの見せかけの家庭がついに崩壊し、妻たちの大胆な反撃が始まる。過激にエスカレートする欲望の行きつく先は...?

詳細はこちら:https://www.wowow.co.jp/info/info.php?info_id=7778&which=0

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『フリア〜孤高の潜入捜査〜』(c) 2021 Nordic Entertainment Group. All rights reserved

『EXIT』(c) 2021 FREMANTLEMEDIA LIMITED. All rights reserved.

『レッド・エレクション』(c) 2021 FREMANTLEMEDIA LIMITED. All rights reserved.

『BOX 21』(c) 2021 FREMANTLEMEDIA LIMITED. All rights reserved.