¡Úº£½µ¤Î¤ª¤¹¤¹¤á³¤³°¥É¥é¥Þ¡Û¡Ø¥¯¥ê¥Þ¥¤¡Ù¤¢¤Î¿Í½Ð±é¤Î¥é¥Ö¥³¥á¡¢¡ØÍÓ¤¿¤Á¤ÎÄÀÌÛ¡Ù¤½¤Î¸å¤òÉÁ¤¯¥É¥é¥Þ¤¬³«»Ï

海外ドラマNAVIでは、編集部がおすすめする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。2022年もすでに数多くの話題作が控えているが、映画『羊たちの沈黙』のその後を描くサスペンスドラマやBBC×HBO製作の風刺ドラマ『2034 今そこにある未来』、そしてマシュー・グレイ・ギュブラー(『クリミナル・マインド FBI行動分析課』)がゲストとして登場する期待の新作コメディ『ドールフェイス』などがスタートとなる。お見逃しなく!

1月3日〜1月9日に開始となるおすすめの新作ドラマは以下の通り。

■1月4日(火)

『クラリス』(WOWOWプライム/オンデマンド)

映画『羊たちの沈黙』のその後を描くサスペンスドラマがついに日本上陸!

衝撃の劇場公開から30年。トマス・ハリスによる同名小説をアンソニー・ホプキンス、ジョディ・フォスター出演で映画化した『羊たちの沈黙』。はその1年後、1993年のワシントンD.C.を舞台に、FBIの新人女性捜査官クラリス・スターリングが新たな凶悪事件に挑む姿を描く。

映画版でジョディ・フォスターが演じたクラリスを新たに演じるのは、『プリティ・リトル・ライアーズ』のニコル役や、『オリジナルズ』のオーロラ役で知られるレベッカ・ブリーズ。強さともろさと賢さを併せ持ち、傷つきながらも巨大組織FBIで懸命に真実を追い求める。

■1月5日(水)

『レベルデ 〜青春の反逆者たち〜』(Netflix)

アルゼンチン版、メキシコ版ともに大ヒットしたティーン向けテレノベラのNetflixリブート版。

今や伝説的存在となったRBDを生み出したEWSことエリート・ウェイ・スクールに、新たな生徒たちが集結。若者に絶大な人気を博した恋愛ドラマが再び繰り広げられる。名門の音楽プログラムに参加し、スターの登竜門であるバンド・バトルの優勝を勝ち取るために、新たな生徒たちが入学してきて―――。

『ドールフェイス』(ディズニープラス)

長年付き合っていた彼氏に振られたジュールズ。それをきっかけに、疎遠になっていた女友達との友情を再燃させ、女の世界へ復帰しようと奮闘するコメディドラマ。

主人公は『NYボンビー・ガール』や『ワンダヴィジョン』で知られるカット・デニングスが演じ、共演者にはブレンダ・ソング(『スイートライフ』)、シェイ・ミッチェル(『プリティ・リトル・ライアーズ』)、マシュー・グレイ・ギュブラー(『クリミナル・マインド FBI行動分析課』)など。

本国ではシーズン2へ更新済みで、米Huluにて2月より配信がスタートとなる。

■1月6日(木)

『フォーティチュード/極寒の殺人鬼供戞淵好拭璽船礇鵐優EX)

壮観な雪景色の中で描く連続殺人ミステリー『フォーティチュード/極寒の殺人鬼』は、英国の有料放送局Sky Atlanticによるオリジナルドラマ。解決したはずの殺戮事件の後、「世界一安全な町」フォーティチュードに襲い掛かる新たな恐怖とは?

首を切断された遺体、惨殺された犬たち、奇奇怪怪な事件が次々と発生。さらに不可解な行政長官の解任、眠り続ける女を実験台にする医師、暗躍する役人、謎のシャーマン...。さらに過激になる展開に目が離せない。

シーズン2からは『僕のワンダフル・ライフ』のデニス・クエイドを主演に迎え、『ホビット』シリーズのケン・ストット、『ER 緊急救命室』『13の理由』のパーミンダー・ナーグラ、『ゲーム・オブ・スローンズ』『ホワイト・プリンセス エリザベス・オブ・ヨーク物語』のミシェル・フェアリーら豪華キャスト陣が加わる。

『クラブ・イスタンブール』パート2(Netflix)

トルコ製作のドラマシリーズのシーズン2。

実話に基づく本作の舞台は1955年、活気に満ちた斬新な時代のイスタンブール。刑務所で17年間服し、恩赦を受けて釈放され自由の身となったばかりのマチルダは育てることが出来なかった娘と再会。反抗的な17歳になっていた娘を助けるため、ナイトクラブで働きはじめる――。

■1月7日(金)

『2034 今そこにある未来』(スターチャンネルEX)

『ドクター・フー』『IT'S A SIN 哀しみの天使たち』などを手がけた英国を代表する脚本家ラッセル・T・デイヴィスが手掛ける風刺たっぷりの家族ドラマ。

2019年、ライオンズ家では、末妹でシングルマザーのロージーが第2子を出産。彼女の兄ダニエルは「こんな世の中に生まれてくるなんて」と生後間もない甥の将来を危惧する。それから5年経った2024年の冬、祖母の誕生日祝いに集合した一家を、世界を揺るがす驚愕のニュースが襲う...。世界が混乱に陥るなか家族を待ち受けるのは、お先真っ暗な世の中なのか、果たして栄光の未来は来るのか...!?

■1月8日(土)

『レジデント・エイリアン 〜宇宙からの訪問者〜』(WOWOWプライム)

人気コミックを米Syfyが実写化した期待作が日本初放送。

人類抹殺のため地球に来たエイリアンの宇宙船が嵐に遭遇して不時着。操縦していたエイリアンは、コロラド州の湖畔の別荘にいた医師ハリーを殺し、彼に成り済ましながら任務遂行をたくらむ。それから4カ月後、付近の町で殺人事件が発生。殺されたのが町で唯一の医者だったため、保安官マイクはハリーを訪れ検視を頼む。町に行くのも人間と関わるのも初めてのハリーだったが、そのまま診療所で働くことに。地元ではかつて一人を救うために炭鉱作業員59人が命を落とした事故があり、人々は炭鉱作業員たちの精神を誇りにしていた。やがて町長の9歳の息子マックスがハリーをエイリアンだと見抜き、ハリーは危機感を覚える。果たして、ハリーは任務を遂行できるのか。そして町医者を殺した犯人は誰なのか?

SFでありミステリーでもあるがブラックユーモアと感動もあるという、ユニークでオフビートな『レジデント・エイリアン 〜宇宙からの訪問者〜』で主演のエイリアンことハリーを演じるのは『ファイヤーフライ 宇宙大戦争』や『ブル〜ス一家は大暴走!』への出演で知られるアラン・テュディック。数々のディズニー映画の声優としてもおなじみ。

■1月10日(日)

『アンダーカバー: 秘密捜査官』シーズン3(Netflix)

実話をベースにしたベルギー製作のサスペンスドラマ。

シーズン2の顛末を受けて警察を解雇されたボブに裁判のプレッシャーと懲役刑の可能性がのしかかる。一方、フェリーは釈放され、かつて自分が牛耳っていたエクスタシー界がセルカンとレイラのブルト夫妻が率いる新しく強く賢い組織に乗っ取られていることを知り...。

