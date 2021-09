【今週スタートの海外ドラマ】『Lucifer』最終章、『THE FLASH』シーズン7が最速配信！

海外ドラマNAVIでは、編集部がおすすめする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週はついにファイナルを迎える『Lucifer/ルシファー』や、最新シーズン最速配信が開始となる『THE FLASH/フラッシュ』、懐かしの『天才少年ドギー・ハウザー』のリブート版などがスタートとなる。お見逃しなく!

■9月6日(月)

『ポゼッションズ 血と砂の花嫁』(スターチャンネルEX)

イスラエルとフランスの合作で、北米ではHBO Maxで配信された注目作が日本初上陸!

主人公はイスラエルに住むフランス人一家の末娘ナタリー。母の猛反対を押し切って結婚式を執り行うが、披露宴の最中に夫が殺害され、ナタリーは殺人容疑で逮捕されてしまう。事件当時の記憶が一切ないというナタリーのもとにフランス領事館の副領事カリムがサポートに駆けつけるが、彼はナタリーに惹かれていく。そして、彼女の過去と彼女を取り巻くミステリアスな家族から真相を解明しようと捜査にのめり込んでいくが...。

9月7日(火)

『コードネーム: ウイスキー・キャバリエ ふたりは最強スパイ』(AXN)

『ウォーキング・デッド』のローレン・コーハンと、『グレイズ・アナトミー』のスコット・フォーリーの二人が主演を務めるスパイアクションコメディドラマ。

涙もろいFBIと凄腕CIA諜報員の相性最悪男女がタッグを組み犯罪に立ち向かう、1話完結のスパイアクション。性格が正反対の二人による口論や衝突がユーモラスに描かれる一方で、銃撃戦や格闘シーンなど、目を見張るような激しいアクションも満載だ!

『THE FLASH/フラッシュ』シーズン7(Hulu)

超スピードで動く能力を得た科学捜査官バリー・アレンが、世界一速いヒーロー"フラッシュ"として活躍する姿を描く人気作の最新シーズンがHuluで最速配信!

波乱の前シーズンでは、新たな敵ミラーマスターが勝利を収め、セントラル・シティに野放しのままとなった。彼女を阻止し、失踪した妻アイリスを救い出すために、バリーはチームを再結成する。だが、ミラーマスターとの戦いの中で、フラッシュはより強大で破壊的な脅威を街に解き放ってしまう。一方で、バリーのスピードを取り戻す実験は失敗に終わり、ナッシュはフラッシュを救う方法を探るうちに、ある危険な計画に行き着く...。さらに、フラッシュを憎み復讐に燃えるヴィランが突如セントラル・シティに帰還する―。





『まさに人生は』(Netflix)

映画『ビフォア』シリーズのジュリー・デルピーが監督、脚本、製作、主演を務める新シリーズ。

パンデミック前のLAを舞台に、シェフ、シングルマザー、相続人、就活中の4人の40代女性たちが、それぞれの愛と仕事に大奔走する。ジュリー以外の出演者は、エリザベス・シュー(『CSI:科学捜査班』)、サラ・ジョーンズ(『天下無敵のジェシカ・ジェームズ』)、ティム・シャープ(『エンライテンド』)ら。

■9月8日(水)

『オール・ライズ 判事ローラ・カーマイケル』(スーパー!ドラマTV #海外ドラマ☆エンタメ)

ロサンゼルスに住む人々の正義のため、すべてを捧げる判事と地方検事代理たちの混乱と希望、そして時に不条理な日常を切り取った、アメリカの裁判制度の内幕に迫る法廷ドラマ。

主人公ローラ・カーマイケルを演じるのは、『Marvel ルーク・ケイジ』のシモーヌ・ミシック。地方検事代理マーク・キャラン役には、『Marvel デアデビル』のブルズアイ役や『ハート・オブ・ディクシー ドクターハートの診療日記』のウェイド役などで知られるウィルソン・ベセル。

『イントゥ・ザ・ナイト』シーズン2(Netflix)

ベルギー製作のSFスリラードラマの第二章。

死に至る太陽光を避け、地下壕に非難した乗客たち。食料確保のためノルウェーの世界種子貯蔵庫へ向かうことを決意するが...。

『天才少女ドギー・カメアロハ』(Disney+)

『天才少年ドギー・ハウザー』のリブート版。主役が少年から少女に変更され、ハワイで医師として働く白人とアジア人のハーフ16歳の少女が中心に描かれる。

16歳の天才少女ラヘラ・カメアロハ(ペイトン・エリザベス・リー『アンディ・マック』)は、新人医師の仕事とティーンエージャーとしての挑戦を両立させようと日々奮闘中! 病院では『天才少年ドギー・ハウザー』にちなんでドギーと呼ばれ、その才能で同僚や患者たちを困惑させてしまうことも。医師とティーン、全く異なる2つの世界でラヘラは10代の日々を満喫しながら自分の道を歩んでいく。

■9月9日(木)

『ベティ / スケート・キッチン』シーズン1&2(U-NEXT)

サンダンス映画祭絶賛のガールズスケーター映画から生まれたHBO製作のドラマシリーズ。

ニューヨーク、ローワー・イースト・サイド。向こう見ずで喧嘩っ早いカートと、やさしいしっかり者のジャネイの親友ふたり組は「女子だけのスケート・セッション」を企画し、寡黙なフィルムメイカーのハニーベア、裕福な家庭出身であることを隠している生粋のニューヨーカーのインディゴ、男性スケーターたちから認められようと必死な才能あるスケーターのカミールと出会う。パークに集まる5人が、スケートボードを通して時にぶつかり合い、絆を深めていく青春と友情の物語。

■9月10日(金)

『Lucifer/ルシファー』シーズン6(Netflix)

FOXでの打ち切り後、Netflix救済のあと一度はシーズン5で終わりを迎えるはずだった『Lucifer/ルシファー』。ついにファイナルとなるシーズン6の配信がスタートとなる。

出世はしたもののどうも気が乗らないルシファー。一方クロエは刑事を辞めようとしていて大きな転機が訪れる。最終シーズンには、『エイリアス』のフランキー・カルフォ役や『ワンス・アポン・ア・タイム』のアースラ役で知られるメリン・ダンジーや『デッドプール』シリーズでネガソニック・ティーンエイジ・ウォーヘッドを演じるブリアナ・ヒルデブランドらの出演がすでに明らかになっている。

『ヴォルテール高校へようこそ』(Amazon Prime Video)

フランス発の青春コメディドラマ。1963年、はじめて女子生徒を迎えることになったヴォルテール高校。そのことがきっかけで、生徒だけでなく教師たちの生活も一変することになる――。

出演者として名を連ねるのは、ピエール・ドゥラドンシャン(『エタニティ 永遠の花たちへ』)、ニナ・ミュリス(『女の一生』)、モード・ウィレール(『デッドクリフ』)、ルーラ・コットン(『スカム・フランス』)ら。

■9月12日(日)

『アンという名の少女』シーズン2(NHK総合)

モンゴメリの不朽の名作「赤毛のアン」をドラマ化した人気シリーズの第二章。

小説のイメージ通りのアンの世界と、オリジナルの物語の融合し、評判の高い本作。美しい自然の風景はそのままに、シーズン2ではオリジナルのキャラクターやストーリーによる展開が増し、原作を超えたさらなる魅力に泣いたり笑ったり引き込まれること間違いなし!

