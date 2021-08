【Huluランキング】『クリマイ』『ウォーキング・デッド』を抜いた2冠ドラマとは？（8月3日更新）

オンライン動画配信サービスのHuluより、7月28日(水)から8月3日(火)までの1週間、そして7月全体で最も多くの視聴者を獲得した番組ランキングトップ10が発表となったのでご紹介! 週間・月間でのTVシリーズ総合部門と海外ドラマ作品部門、海外ドキュメンタリー&バラエティー部門、国内ドラマ作品部門、アジアドラマ部門、それぞれどんな番組が注目されているのかチェックしてみよう。

<月間ランキング>

TVシリーズ総合トップ10

1.『東京リベンジャーズ』

2.『ハコヅメ 〜たたかう! 交番女子〜』

3.『ボイスII 110緊急指令室』

4.『僕のヒーローアカデミア』

5.『ボクの殺意が恋をした』

6.『名探偵コナン』

7.『しゃべくり007』

8.『転生したらスライムだった件』

9.『THE FIRST -BMSG Audition 2021-』

10.『有吉の壁』

海外ドラマ作品トップ10

1.『NYガールズ・ダイアリー 大胆不敵な私たち』

2.『クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪』

3.『ウォーキング・デッド』

4.『THE HEAD』

5.『ウェントワース女子刑務所』

6.『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』

7.『ロック・アップ/スペイン 女子刑務所』

8.『SUPERNATURAL スーパーナチュラル』

9.『SUPERGIRL/スーパーガール』

10.『Younger/ライザのサバヨミ大作戦』

国内ドラマ作品トップ10

1.『ハコヅメ 〜たたかう! 交番女子〜』

2.『ボイスII 110緊急指令室』

3.『ボクの殺意が恋をした』

4.『ボイス 110緊急指令室』

5.『嘘から始まる恋』

6.『君と世界が終わる日に』

7.『ラブファントム』

8.『私の家政夫ナギサさん』

9.『イタイケに恋して』

10.『今日から俺は!!』

<週間ランキング>

TVシリーズ総合トップ10

1.『ハコヅメ 〜たたかう! 交番女子〜』

2.『東京リベンジャーズ』

3.『僕のヒーローアカデミア』

4.『ボイスII 110緊急指令室』

5.『転生したらスライムだった件』

6.『THE FIRST -BMSG Audition 2021-』

7.『名探偵コナン』

8.『有吉の壁』

9.『しゃべくり007』

10.『キングダム』第3シリーズ

海外ドラマ作品トップ10

1.『NYガールズ・ダイアリー 大胆不敵な私たち』

2.『ターミネーター:サラ・コナー クロニクルズ』

3.『クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪』

4.『ウォーキング・デッド』

5.『THE HEAD』

6.『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』

7.『LAW & ORDER:性犯罪特捜班』

8.『デスパレートな妻たち』

9.『Younger/ライザのサバヨミ大作戦』

10.『グレイズ・アナトミー』

海外ドキュメンタリー&バラエティー作品トップ10

1.『血戦! サメvsイルカ』

2.『アメリカズ・ゴット・タレント』

3.『ブリティッシュ ベイクオフ』

4.『工場ケンガク! 〜たべものが出来るまで』

5.『名車対決! 夢のスーパーカー』

6.『サベージ・キングダム』

7.『第二次世界大戦の潜水艦』

8.『密着! 空港警察:ペルー&ブラジル』

9.『子ネコと子イヌのモフモフワールド』

10.『カーダシアン家のお騒がせセレブライフ』

アジアドラマ作品トップ10

1.『彼女はキレイだった』

2.『スイッチ 〜君と世界を変える〜』

3.『ソロじゃなくてメロ』

4.『花郎〈ファラン〉』

5.『トッケビ 〜君がくれた愛しい日々〜』

6.『最高のエンディング』

7.『時間』

8.『私のIDはカンナム美人』

9.『ボイス 〜112の奇跡〜』

10.『恋のトリセツ 〜フンナムとジョンウムの恋愛日誌〜』

週間ランキングのTVシリーズ部門では、前週に続き『ハコヅメ 〜たたかう! 交番女子〜』がトップをキープ。泰三子による漫画が原作の、元エース刑事(戸田恵梨香)×天然新人(永野芽郁)コンビが繰り広げる交番日常エンターテインメントで、2022年にアニメ化されることも決定している。

海外ドラマ部門のトップは、2週連続で『NYガールズ・ダイアリー 大胆不敵な私たち』。人気女性誌の編集部で働く親友3人組が、さまざまな問題にぶつかりながらも大胆不敵に乗り越えていく新時代のガールズドラマだ。7月下旬からファイナルシーズンが順次配信中。

初登場で2位を獲得したのは、8月から配信が始まった『ターミネーター:サラ・コナー クロニクルズ』。映画『ターミネーター2』のその後を描いたTVシリーズで、新型ターミネーターT-1000との死闘後に、サラ・コナーとその息子ジョン・コナーに何が起きたのかが語られるクロニクル=年代記だ。なお、7月から日本語吹き替えの配信が始まった山下智久出演の『THE HEAD』は5位につけている。

海外ドキュメンタリー&バラエティー部門で1位を奪取したのは、期間限定配信中の『血戦! サメvsイルカ』。"孤独なハンター"のイメージが強いサメだが、時に戦略を練り、仲間と協力として海中での覇権争いを展開しているという一面が。その覇権争いの相手となるのが、絆の固いイルカの群れ! コロナ禍の夏休み、壮絶なサメとイルカの戦いをおうちで見て夏を感じてみては?

アジアドラマ部門では、『彼女はキレイだった』が再び1位に。3位には、7月から独占配信がスタートした『ソロじゃなくてメロ』が初登場! 女子中、女子高、女子大と女性に囲まれた生活をしていた恋愛経験ゼロの女性二人が、がひょんなことから男女共用のシェアハウスで暮らすことになるドタバタロマンスシットコム。ガールズグループWeki Meki(ウィキミキ)のチェ・ユジョンとキム・ドヨンがW主演を務めることでも話題となった。

月間ランキングの総合部門では、前月から引き続きアニメ『東京リベンジャーズ』がトップ。北村匠海主演による実写映画も好評上映中だ。海外ドラマ部門では、週間ランキングでも1位となった『クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪』は2位につけている。国内ドラマ部門でも、週間ランキング1位の『ハコヅメ 〜たたかう! 交番女子〜』がトップに君臨した。(海外ドラマNAVI)

Photo:

『LAW & ORDER: 性犯罪特捜班』シーズン22 HuluのライブTV内 FOXチャンネルで配信中 © 2020 Universal Network Television LLC. All Rights Reserved./『血戦!サメvsイルカ』Huluのナショナル ジオグラフィックで配信中 ©National Geographic/『ターミネーター:サラ・コナー クロニクルズ』 シーズン1〜2 Huluで配信中 © Warner Bros. Entertainment Inc./『クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪』シーズン1〜14 Huluで配信中 © 2021 ABC Studios and CBS Studios, Inc