ローソンは2021年4月13日から、リラックマデザインの保湿テッシュ「ネピア 鼻セレブ」を数量限定で順次販売します。

数量限定

「リラックマ 鼻セレブ ティシュ」のデザインは2種。リラックマ、コリラックマ、キイロイトリが登場し、チューリップや花を背景にほんわかした優しい雰囲気のイラストが描かれています。

花粉症や風邪の辛さも少し和らぎそうですね。

ローソン標準価格は各283円(税込)です。

なくなり次第終了ですので、欲しい人はお早めに!

画像は公式サイトより

(C)2021 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.