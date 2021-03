【今週スタートの海外ドラマ】『スコーピオン』のペイジが主演を務める新作やMCU新シリーズがついに！

海外ドラマNAVIでは、編集部がおすすめする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週は『ワンダヴィジョン』に続くマーベル・スタジオ製作によるドラマシリーズ『ファルコン&ウィンター・ソルジャー』や、『ペーパー・ハウス』のクリエイターが手掛けるアクションアドベンチャー、人気シリーズ『もう一人のバーナビー警部』の新エピソードが初放送&配信となる。お見逃しなく!

■3月17日(水)

『インベスティゲーション』(スターチャンネル)

大ヒットドラマ『ゲーム・オブ・スローンズ』のユーロン・グレイジョイ役で知られるピルー・アスベックが出演する、実際にあった猟奇殺人事件を元にしたクライム・ミステリードラマ。

本作が描く猟奇殺人事件"潜水艇事件"は、2017年にスウェーデンの女性記者がデンマークの発明家を取材するため彼が自作した潜水艇に乗り込み出港したまま行方不明となり、その後コペンハーゲンの近海で切断遺体となって発見されたという事件。

■3月19日(金)

『スカイ・ロッホ −赤い空の向こうに−』(Netflix)

のクリエイターであるアレックス・ピナが贈る、ダークユーモアの効いたアドレナリン全開のアクションアドベンチャー。

売春宿「花嫁クラブ」で死者を出す事件を引き起こしたコーラル、ウェンディ、ジーナの3人は、元締めやその手下たちの追っ手をかわす決死の逃亡劇に打って出る。

『カントリー・コンフォート 〜家族の歌〜』(Netflix)

『SCORPION/スコーピオン』で全4シーズンにわたりペイジを演じたキャサリン・マクフィー主演作。カントリー歌手を目指すもののシンガーとしてのキャリアも私生活も行き詰まった主人公ベイリーが、ボーというカウボーイの子ども5人のベビーシッターとして奮闘する姿が描かれる。

『ファルコン&ウィンター・ソルジャー』(Disney+)

に続くマーベル・スタジオ製作によるドラマシリーズ『ファルコン&ウィンター・ソルジャー』が日米同時配信!

アベンジャーズを率いて数々の戦いに身を投じてきたキャプテン・アメリカ。『アベンジャーズ/エンドゲーム』で最後の戦いを遂げた彼は、自身のシンボルともいえる盾を、仲間として戦ってきたファルコンに引き継ぎ、ヒーローとしての幕を閉じた。そんなキャプテン・アメリカの意志を受け継ぐ新たなヒーローの誕生を世界中が待ち受けていた――。

■3月20日(土)

『ゴッドファーザー・オブ・ハーレム』(スーパー!ドラマTV)

ギャング×犯罪×公民権運動という一見相容れない要素の衝突を描き、これまでの常識を覆す視点から激動の時代を映し出すクライム・ストーリーが日本上陸。

1960年代を舞台に、特定のキャラクターや事件、場所、セリフなど、ドラマ化にあたってはフィクション化や脚色がされているものの、実際の人物や出来事に基づいて製作。すでにシーズン2の製作が決まっている。主人公バンピーを演じるのはフォレスト・ウィテカー(『ラストキング・オブ・スコットランド』)、バンピーの妻メイミ役をイルフェネシュ・ハデラ(『ベイウォッチ』)が扮する

■3月21日(日)

『もう一人のバーナビー警部』新エピソード(AXNミステリー)

1997年に英国 ITV で放送以来、初代バーナビー警部から2代目に代わっても、いまだ高い人気を誇る英国の国民的シリーズ。そんな超ロングランシリーズ『バーナビー警部』の2019〜2020年に放送された新エピソード(第36話〜第45話)が放送となる。

