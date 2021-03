『NCIS：ニューオーリンズ』ファイナルシーズンに、過去に出演したキャストがカムバック！

『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』のスピンオフとして誕生し、本家同様に人気を博している『NCIS:ニューオーリンズ』が、現在米CBSで放送中のシーズン7をもって終了する。そのファイナルシーズンに、過去に出演したキャストがカムバックすることが明らかとなった。米TV Lineが報じている。(※本記事は『NCIS:ニューオーリンズ』シーズン1と日本未放送のシーズン6後半エピソードのネタばれを含むのでご注意ください)

『NCIS:ニューオーリンズ』は、海軍犯罪捜査局(略称NCIS)のニューオーリンズ支局を舞台に、ドウェイン・"キング"・プライドが率いるチームが、日夜アメリカ海軍や海兵隊の将兵が関わる事件を追う人気シリーズ。

そのファイナルにカムバックすることになったのは、シーズン1で3話にわたりサーシャ・ブルサード役でゲスト出演したキャリー・ソーン。サーシャは、ニューオーリンズを拠点にする犯罪組織ブルサード家の元メンバーで、自分の家族と縁を切ろうとしていると主張していたキャラクターだ。

プライドの信頼を勝ち取ったかに見えたサーシャだが、実は彼を騙し続けていたことが明らかになり、最終的に刑務所に収監されることに。シーズン6の第18話「生まれ変わった女」では、サーシャは重要な情報をプライドに渡したことにより早期釈放となっている。

そして、ファイナルシーズンの後半エピソードでサーシャがカムバックし、プライドの人生を永遠に変える可能性がある"爆弾"を投下するという。

『NCIS:ニューオーリンズ』は本国アメリカで5月16日に放送予定のシリーズ通算155話目で幕を閉じる予定。主演を務め、製作総指揮にも名を連ねるスコット・バクラは、「この素晴らしい街との恋愛関係を終わらせるのは悲しいことですが、作品に携わったすべての友だちに感謝します。音楽が恋しいです。この7年間についてCBSに感謝しています」とコメントしていた。

