「『サザエさん』が炎上した」ことが話題だ。発端は4月26日の放送で、磯野家がGWにレジャーに行く計画を立てたり、動物園を訪れたりしたという内容が流れたこと。これに対し、「コロナで自粛の中、GWに出掛ける話なんてサザエさん不謹慎過ぎ!」などの批判が付き、炎上した、とのことである。

しかし、この件を最初に「デイリースポーツ」が取り上げて以降i、むしろ上記のような批判に対する批判の投稿が相次いだ。4月28日時点でも、Twitter上では「フィクションまで自粛しろというのか」「こんなことを本気で言っているならヤバい」「世の中息苦しい」などの声が多く投稿されている。

さらに著名人にもこうした批判に対して苦言を呈する人が現れ、今では多くのネットメディア・まとめブログが記事として取り上げている。

なるほど、確かにアニメの登場人物がGW中に外出しようとしただけで「不謹慎」と指摘されるのは、非常に窮屈だと感じられる。2016年の熊本地震の時に話題になった、いわゆる「不謹慎狩り」のようだ。不謹慎狩りとは、災害など有事の際に、企業の通常の営業活動や、個人の何気ない発信が「不謹慎だ」と批判される現象である。

しかし、東京大学准教授の鳥海不二夫氏による調査iiは、この件について全く別の視点を示した。なんと、『サザエさん』が放送されてから最初にメディアで取り上げられるまでの数時間で、「不謹慎だ」と言って批判していた人は「たった11人」しかいなかったらしい。

事実、その後のツイートを筆者が確認しても、「不謹慎狩り」を批判する内容は大量に投稿されていたが、『サザエさん』自体を不謹慎な内容だと批判する投稿は、ほとんど皆無である。

たった11人の批判で炎上が発生し、さらにその炎上に対する批判がこれほど盛り上がるというのは、不可解な話だ。しかし現実にツイート数が急増していたことは、Yahoo!リアルタイム検索で見たツイート数推移からでも明らかである(図1)。

これを見ると、『サザエさん』放送時にはほとんど投稿されていなかった「サザエ 不謹慎」を含むツイートが、最初にメディアで報道されてから急増し、さらにその後インフルエンサーがそれらの記事に言及したことで、瞬く間に広まっていったことが分かる。

図1「サザエ 不謹慎」のツイート数推移(最大値を100とした指標)iii

いやそんなはずはない、『サザエさん』を不謹慎と非難している人を見た!と思う読者の方も多いかもしれない。しかし、その記憶は本当に『サザエさん』を不謹慎と言っている人のツイートだったのだろうか。もしかしたら、そう報じているメディアを引用した投稿や、見出しを見ただけではないだろうか。

このように話題が広まっていく背景には、メディアとSNSの共振現象があるiv。

昨今のメディアは、マスメディアまで含めてSNSの投稿やトレンドを見ており、ネットの騒動を取り上げることで多くの人の注意をひこうとしている面がある。SNS上の投稿や有名人のちょっとした書き込みをもとに、センセーショナルな見出しを付けて報じることも珍しくなくなった。

そうすると、以前ならSNS上の「ぼやき」で終わっていた投稿が、多数の閲覧者を抱えるメディアで取り上げられ、今度は「メディアの情報ソース付きで」SNS上で拡散されることになる。SNSで話題になると、さらにほかのメディアも食いついて報じる。このように、SNS⇒メディア⇒SNS⇒メディアと繰り返す中で、雪だるま式に閲覧者が増えていくのだ。

「ネット炎上」が起きていることを人々が認知する媒体として、Twitterが約20%だった一方で、テレビのバラエティ番組は約60%だったという研究結果もあるv。炎上において、マスメディアの果たす役割は大きい。

さらに、筆者が以前行った研究によれば、ネットで批判を書き込む人々の動機は、その60〜70%が「許せない」「失望した」などの正義感からだった。また、感情、特に「怒り」が表明されている投稿は拡散されやすいという研究結果もあるvi。今回のケースのように「不寛容さ」に対して怒りや失望を感じる人が多ければ、そうした書き込みが多く投稿されるし、それらはまた拡散もされやすいのである。

実際、先述のYahoo! リアルタイム検索によると、「サザエ 不謹慎」を含むツイートの感情分析は、「ポジティブな感情」がわずか4%なのに対し、60%が「ネガティブな感情」となっている(残りは不明)vii。このような感情は瞬く間に人々に広まっていくのだ。

「『不謹慎狩り』狩り」が始まっている

「不謹慎」の歴史は意外に長い。ネット上で不謹慎という単語が多く使われだしたきっかけは、2011年の東日本大震災だ。

検索回数の推移を見ると、2011年3月に極端に増加した後は、平常時でも検索回数が多くなっていることが分かる。不謹慎というワードがネットに定着したといえる(図2)。

図2「不謹慎」検索回数指標(ピークを100とした指標)viii

その後爆発的に増えたのが、2016年4月の熊本地震の時だ。そして今、このコロナ禍が始まった2020年の2月頃から、不謹慎というワードの検索回数が急激に増加し続けていることが分かる。

しかし、これら「3つの山」の様子はそれぞれ異なっている。

かつて東日本大震災の時には、通常の発信に対して「不謹慎だ」と指摘する批判が多く発生した。次から次へと広告が自粛されたり、芸能人が活動を自粛したりしたことを覚えている方も多いだろう。ネット炎上も頻発した。

その後、熊本地震でもそのようにストレートな「不謹慎だ」という指摘はあったが、むしろそうした指摘を窮屈な「不謹慎狩り」とさらに指摘し、不謹慎狩りを批判するような言説・記事も現れるようになった。

そしてこの新型コロナでは、「『不謹慎狩り』を狩ること」が、むしろ炎上状態を引き起こす「主役」になっている。「サザエさんが炎上!」といっても、実際には「サザエさん」そのものが炎上しているのではなく、その後の「不謹慎狩り狩り」こそが炎上を引き起こしているのだ。

不寛容と不寛容の衝突

この件では、「フィクションにまで自粛を求めるとは、なんて窮屈だ」といった意見も多く見られる。しかし、先の調査によれば十数人しか存在しなかった「批判者」たちに対して、「フィクションにまで自粛を求めるな」と大勢が声を揃えて批判することもまた、窮屈で不寛容ではないだろうか。

ネットが普及して不寛容な社会になったといわれるが、ウェブの世界を正義と正義がぶつかりあう窮屈な社会にするかどうかは、結局は我々自身の手にかかっているのである。

そのような窮屈な社会にしないために、すぐできることがある。「こんな奴がいるのか、けしからん!」と思って反射的に批判を書き込む前に、一旦深呼吸をしてお茶でも飲んでみよう。自分の周りにいなさそうな人が、果たして社会にたくさんいて、大声で騒いでいるというのは本当だろうか。仮にいたとして、わざわざやり玉に挙げるようなことだろうか。

今、新型コロナの感染拡大と長引く外出自粛で、多くの人が閉塞感を抱いている。生活と経済状況に不安を抱える人が増え、ストレス発散できる手段も限られている。人はこういう時には、誰かのせいにしたり、誰かを批判したりしたくなるものだ。

自分の正義の基準にそぐわない人を叩く行為によって、脳内でドーパミンが分泌され、快楽が得られることが指摘されているix。

だからこそ、一歩引いてみよう。「いま見ている情報は偏っているかもしれない」「わざわざ世界に発信するほどのことではないかもしれない」。一人一人がすこし間を置くだけで、社会の窮屈さはぐっと軽減されるのだ。発信力のある著名人は、特に気を付ける必要がある。

もう1つ、メディアの役割も無視できない。今回の件でいえば、最初に報じられた記事では「ちょっとした“炎上”状態に」なっていると書かれていた。これがフェイクニュースかどうか判断するのは難しい。なぜなら、「ネット炎上」には明確な数の基準や定義がないからである。

しかしそうした報道の結果として、SNS上で批判の嵐が吹き荒れ、不寛容な空気が生まれることに繋がってしまったのは事実だ。いまこそメディアの役割をもう一度見つめなおし、いたずらに怒りや対立を促して、社会を煽らないようにする必要があるだろう。

