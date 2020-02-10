　2月10日、アメリカ・カリフォルニア州で第92回アカデミー賞の授賞式が開催されました。アニメ映画「アナと雪の女王2」の日本語吹き替え版でエルサ役を務めた松たか子も参加し、世界各国のエルサ役女優とともに主題歌「イントゥ・ジ・アンノウン」を歌いました。

　アカデミー賞授賞式で日本人が歌唱を披露するの史上初の快挙です。迫力ある歌声はぜひ動画でご覧ください。

　・松たか子の登場シーン 1分36秒〜