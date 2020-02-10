【動画】松たか子がアカデミー賞授賞式で熱唱 日本人初の快挙、世界のエルサが集結！
2月10日、アメリカ・カリフォルニア州で第92回アカデミー賞の授賞式が開催されました。アニメ映画「アナと雪の女王2」の日本語吹き替え版でエルサ役を務めた松たか子も参加し、世界各国のエルサ役女優とともに主題歌「イントゥ・ジ・アンノウン」を歌いました。
アカデミー賞授賞式で日本人が歌唱を披露するの史上初の快挙です。迫力ある歌声はぜひ動画でご覧ください。
・松たか子の登場シーン 1分36秒〜
アカデミー賞授賞式で日本人が歌唱を披露するの史上初の快挙です。迫力ある歌声はぜひ動画でご覧ください。
・松たか子の登場シーン 1分36秒〜
.@IdinaMenzel, @AURORAmusic and nine of the world's Elsas just took to the stage for a performance of "Into the Unknown." #Oscars pic.twitter.com/2QUW67HYiS— The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020