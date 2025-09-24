男性がふるまうと女性から一目置かれる「得意料理」９パターン
「料理男子」という言葉もあるように、最近は料理のできる男性の人気が高まってきているようです。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者へのアンケートをもとに、「男性がふるまうと女性から一目置かれる『得意料理』」をご紹介します。
【１】生地のキメや焼き加減など、繊細な作業がモノを言う「お菓子・ケーキ」
「ふわっとしたスポンジを作るのって、じつは女の子でも難しい」（１０代女性）と、男性らしからぬ丁寧な作業ができる人に、惚れ直すこともあるようです。砂糖やバターの分量、オーブンの温度などは少しでも間違えると結果に差が出るので、注意しましょう。
【２】１回でうまくひっくり返せるとカッコいい「お好み焼き」
「凝った料理もいいけれど、サッとひっくり返せるだけで十分カッコいい」（１０代女性）と、お好み焼きは男性にとってかなり見せ場のある料理といえるようです。ためらっているとかえって失敗しやすいので、ひっくり返すときは思い切りよくやりましょう。
【３】顆粒のダシを使わずに丁寧にダシをとった「味噌汁」
「鰹節や昆布など独自の配合でダシをとって作れたら、尊敬する」（３０代女性）と、簡単な市販のダシに頼らずに作った味噌汁は、女性から見ても感動するようです。料理の基礎を知っている男性は意外と少ないので、マスターする価値はあるでしょう。
【４】具や調味料の選び方でおふくろの味を再現した「肉じゃが」
「家庭の味を大事にしてるところにグッとくる」（２０代女性）と、煮物料理の中で代表的な肉じゃがも、女性から好評のようです。各家庭によって使う肉や調味料の種類が違っていたりするので、自慢の「おふくろの味」を再現してあげましょう。
【５】みじん切りやタネをこねて形を作る作業など、面倒な工程が多い「ハンバーグ」
「手間ひまかけて料理できる人は、きっと色んなことをやり遂げられる気がする」（２０代女性）と、作業工程の多いハンバーグから、その人の性格まで垣間見えるようです。基本に忠実に作れば必ず美味しくできるので、ぜひ挑戦してみましょう。
【６】ゴロゴロと大きく切った具材が男らしい「カレー」
「簡単だけど、男の料理って感じがして好き」（３０代女性）と、定番ながら、男性らしさがにじみ出るカレーも人気があるようです。家で作るだけでなく、キャンプなどでもふるまってあげると喜ばれることでしょう。
【７】卵をとろとろにするための火加減が難しい「オムライス」
「お店のようなふわっととろけるオムライスが出てきたら感動」（２０代女性）と、卵料理の中でも火の通り加減がモノを言うオムライスは、一目置かれる料理のようです。作り慣れていないと火を止めるタイミングが難しいので、練習しておきましょう。
【８】中華鍋を軽々と持つ姿に惚れ直す「炒飯」
「中華鍋は重いのに、楽々と振る姿がカッコいい」（１０代女性）と、意外と体力のいる料理を作れることも好印象のようです。強火で豪快に炒めるというところも、男性らしさを感じるポイントなのかもしれません。
【９】市販のソースでは出せない味わいの、一から手作りした「パスタ」
「麺をゆでるだけなら誰でもできるけど、ソースまで手作りなのはすごい」（２０代女性）と、ソースの味にこだわったパスタは女性の人気が高いようです。ソースに合わせて麺の太さを変えるなど、本場イタリアのような工夫が美味しさを倍増させるので、レストランのメニューなどを参考にしてみると良いでしょう。
いかがでしたか？ ほかに男性はどんな料理を作ったら、女性に一目置かれるのでしょうか。みなさんのご意見をお待ちしております。（池田香織／ｖｅｒｂ）
【１】生地のキメや焼き加減など、繊細な作業がモノを言う「お菓子・ケーキ」
「ふわっとしたスポンジを作るのって、じつは女の子でも難しい」（１０代女性）と、男性らしからぬ丁寧な作業ができる人に、惚れ直すこともあるようです。砂糖やバターの分量、オーブンの温度などは少しでも間違えると結果に差が出るので、注意しましょう。
「凝った料理もいいけれど、サッとひっくり返せるだけで十分カッコいい」（１０代女性）と、お好み焼きは男性にとってかなり見せ場のある料理といえるようです。ためらっているとかえって失敗しやすいので、ひっくり返すときは思い切りよくやりましょう。
【３】顆粒のダシを使わずに丁寧にダシをとった「味噌汁」
「鰹節や昆布など独自の配合でダシをとって作れたら、尊敬する」（３０代女性）と、簡単な市販のダシに頼らずに作った味噌汁は、女性から見ても感動するようです。料理の基礎を知っている男性は意外と少ないので、マスターする価値はあるでしょう。
【４】具や調味料の選び方でおふくろの味を再現した「肉じゃが」
「家庭の味を大事にしてるところにグッとくる」（２０代女性）と、煮物料理の中で代表的な肉じゃがも、女性から好評のようです。各家庭によって使う肉や調味料の種類が違っていたりするので、自慢の「おふくろの味」を再現してあげましょう。
【５】みじん切りやタネをこねて形を作る作業など、面倒な工程が多い「ハンバーグ」
「手間ひまかけて料理できる人は、きっと色んなことをやり遂げられる気がする」（２０代女性）と、作業工程の多いハンバーグから、その人の性格まで垣間見えるようです。基本に忠実に作れば必ず美味しくできるので、ぜひ挑戦してみましょう。
【６】ゴロゴロと大きく切った具材が男らしい「カレー」
「簡単だけど、男の料理って感じがして好き」（３０代女性）と、定番ながら、男性らしさがにじみ出るカレーも人気があるようです。家で作るだけでなく、キャンプなどでもふるまってあげると喜ばれることでしょう。
【７】卵をとろとろにするための火加減が難しい「オムライス」
「お店のようなふわっととろけるオムライスが出てきたら感動」（２０代女性）と、卵料理の中でも火の通り加減がモノを言うオムライスは、一目置かれる料理のようです。作り慣れていないと火を止めるタイミングが難しいので、練習しておきましょう。
【８】中華鍋を軽々と持つ姿に惚れ直す「炒飯」
「中華鍋は重いのに、楽々と振る姿がカッコいい」（１０代女性）と、意外と体力のいる料理を作れることも好印象のようです。強火で豪快に炒めるというところも、男性らしさを感じるポイントなのかもしれません。
【９】市販のソースでは出せない味わいの、一から手作りした「パスタ」
「麺をゆでるだけなら誰でもできるけど、ソースまで手作りなのはすごい」（２０代女性）と、ソースの味にこだわったパスタは女性の人気が高いようです。ソースに合わせて麺の太さを変えるなど、本場イタリアのような工夫が美味しさを倍増させるので、レストランのメニューなどを参考にしてみると良いでしょう。
いかがでしたか？ ほかに男性はどんな料理を作ったら、女性に一目置かれるのでしょうか。みなさんのご意見をお待ちしております。（池田香織／ｖｅｒｂ）