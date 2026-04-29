29日からゴールデンウィークが本格的に始まり、連休を海外で過ごす人たちの出国ラッシュがピークを迎えています。12連休初日の29日、羽田空港では出国ラッシュがピークを迎えていて、円安や原油高の中、旅行に向けて節約を意識しながら準備をした人たちの声が聞かれました。ヨーロッパへ出発する人：なるべく手料理したり、外食をしなかったりコツコツと（お金をためた）。また日本航空では、29日が国内線のピークで、出発ロビーは