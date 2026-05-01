男子テニスで、アジア男子最高の世界ランキング４位に上り詰め、２０１４年全米では準優勝に輝いた錦織圭（３６）＝ユニクロ＝が、今季限りでの引退を１日、発表した。これを受けて同日、ＡＴＰツアーが公式インスタグラムを更新。「たくさんの思い出をありがとう＠ｋｅｉｎｉｓｈｉｋｏｒｉが、２０２６年シーズン終了をもって引退することを発表しました」と記し、「ＴＨＡＮＫＹＯＵ，ＫＥＩ」と文字を載せたラケッ