ワールドカップで日本代表と対戦するオランダ代表のシャビ・シモンズが、大会を欠場することになった。トッテナムに所属するシモンズは、右膝前十字靭帯断裂の重傷を負った。自身のSNSで「心が張り裂けそうだ」と、つらい胸の内を明かしている。残念ながら、ケガのために世界最大の舞台に立つ機会を奪われた選手、その危機に直面している選手は、シモンズだけではない。たとえば日本代表も、南野拓実が昨年末に左膝の前十