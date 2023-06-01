ドジャースで先発マスクを被る機会も増えているラッシング(C)Getty Images世界一チームとの激闘で起きた“衝突”は苛烈なものだった。グラウンド上での内幕を吐露したのは、カブスのニコ・ホーナーだ。現地時間4月28日に米ポッドキャスト番組『Spiegel and Holmes』に出演した28歳は、今月25日に敵で行われたドジャース戦で相手捕手のダルトン・ラッシングとの“あるやり取り”を告白した。【動画】カブス野手がギロリ！敵選