日本テレビ系「沸騰ワード10」（金曜後7・56）の公式SNSは30日、1日に放送の２時間SP（後7・00）の「SNS限定未公開SPトーク！」を公開。俳優の柄本時生（36）が昨年アニサキスのアレルギーで魚介類が全て食べられなくなったと明かした。お笑いコンビ「バナナマン」の設楽統から「最近、こういうことに沸騰していることはありますか？」と聞かれた柄本は「去年、アニサキスのアレルギーが分かって、魚介が全て食べられなくな