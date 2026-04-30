石丸伸二が、いずみとの2ショットでお米券などの配布政策を「最悪」と一蹴し、「血税を何だと思ってんだ」と怒りの政治持論を展開した。【映像】石丸伸二がデート中に激怒する様子（お相手の女性議員の反応も）4月30日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一