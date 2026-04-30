サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、デスク横やL字配置で天板スペースを拡張できるほか、6段階調整できる中棚や総耐荷重55kgの安心設計により、書籍、周辺機器、ゲーミングPCまで幅広く使えるオープンラック「100-DESKF065BK（ブラック）」「100-DESKF065W（ホワイト）」を発売した。■デスク横に置くだけで、作業スペースが広がる高さ70cmの本製品は、一般的なデスクと並べやすいサイズ設計