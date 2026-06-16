サッカー好きで知られる元日向坂４６の影山優佳が日本時間１５日、米・ダラスで行われた北中米Ｗ杯の日本―オランダ戦を試合会場で観戦し、アイドルを?忘れた?ガチの表情が話題になっている。今大会を全試合ライブ配信するＤＡＺＮの公式Ｘ（旧ツイッター）が同１５日、動画２本を投稿。１本目は後半１２分のＭＦ中村敬斗（スタッド・ランス）の、２本目は後半４３分のＭＦ鎌田大地（クリスタルパレス）のゴールシーン前後だ。