日本代表が、無念の離脱となったＭＦ遠藤航（リバプール）とともに戦っている。オランダとの北中米Ｗ杯１次リーグ初戦（米国・ダラス、１４日＝日本時間１５日）。日本のベンチには、遠藤のネームが入った６番のユニホームがかけらていた。これを見たサポーターからは「遠藤の６番ユニちゃんとベンチに居るの泣ける」「ＦＩＦＡカメラだよね。ドラマチック演出する」「今ベンチに背番号６のユニホーム置いてたね。遠藤航も共に