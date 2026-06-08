本記事は広告主から依頼を受けて制作したPR記事です。 YouTubeチャンネル「家計の味方」が、「【2026年最新】最強の銀行口座おすすめTOP5！メリットデメリット（金利・手数料・ポイント還元）・おすすめする人・お得な口座開設キャンペーンを解説！【PR】」を公開した。動画では、独自の視点で選んだおすすめの銀行口座TOP5を発表し、最終的に「最強の銀行口座」の真の姿に迫っている。 今回のランキングは、金利、資金