漫才とコントの二刀流日本一を決めるお笑い賞レース「アサヒビール スマドリ ダブルインパクト2026 漫才＆コント二刀流No.1決定戦」。この度、122組による準々決勝が終了。準々決勝では漫才4分、コント4分の両方のネタを披露し合計得点での審査を実施。その結果、準決勝進出者25組が決定！本日、日テレ公式YouTubeで「ダブルインパクト2026 準決勝進出者発表SP」を生配信し、奥田修二（ガクテンソク）と黒田みゆアナウンサーから準