漫才とコントの二刀流日本一を決めるお笑い賞レース「アサヒビール スマドリ ダブルインパクト2026 漫才＆コント二刀流No.1決定戦」。

この度、122組による準々決勝が終了。準々決勝では漫才4分、コント4分の両方のネタを披露し合計得点での審査を実施。その結果、準決勝進出者25組が決定！

本日、日テレ公式YouTubeで「ダブルインパクト2026 準決勝進出者発表SP」を生配信し、奥田修二（ガクテンソク）と黒田みゆアナウンサーから準決勝進出者が発表された。また、配信内では大会オリジナルグッズの詳細や、セミファイナリスト以上によるダブルインパクトツアーの昨年に続いての開催も発表した。

オリジナルグッズ 詳しくはこちら：https://www.ntv.co.jp/double-impact/articles/4663jsag6ha1e684xwiw.html

「ダブルインパクト2026ツアー」詳しくはこちら：https://www.ntv.co.jp/double-impact/articles/4663y24p8lvv7pi9whxl.html

「アサヒビール スマドリ ダブルインパクト2026 漫才＆コント二刀流No.1決定戦」次の準決勝は、6月16日（火）「漫才（4分）」と6月17日（水）「コント（4分）」の2日間に分けて開催。決勝進出者は6月17日（水）よる8時30分〜 日テレ公式YouTubeとTVer生配信にて発表予定。

準決勝進出を果たした芸人は以下の通り。

■準決勝進出 25組（50音順）

あなたとネ/うただ/うちまつげ/蛙亭/カベポスター/かもめんたる/からし蓮根/コットン/今夜も星が綺麗/ザ・プラン9/スタミナパン/セルライトスパ/ゼロカラン/滝音/男性ブランコ/ダンビラムーチョ/TCクラクション/ドンデコルテ/ナチョス。/ななまがり/ビスケットブラザーズ/フランスピアノ/マイスイートメモリーズ/見取り図/隣人

■今後の予定

◎準決勝

1日目：漫才6月16日（火） 2日目：コント6月17日（水）ニューピアホールにて開催

6月16日（火）「漫才4分」と6月17日（水）「コント4分」の2日間に分けて開催。合計得点で審査する。

◎ファイナリスト発表記者会見

6月17日（水）よる8時半〜

日テレ公式YouTube・TVerにて生配信

◎決勝

今夏放送予定（日本テレビ・読売テレビ系にて生放送）

「漫才4分」→「コント4分」の順に2ネタ行い、合計得点で審査する。

※予選の詳細は公式ホームページに掲載。審査方法、スケジュールは変更の可能性があります。

■大会概要

「アサヒビール スマドリ ダブルインパクト2026 漫才＆コント二刀流No.1決定戦」

（日本テレビ・読売テレビ系全国ネット）

キャッチコピー：「芸人、出し尽くせ。」

決勝放送日時：2026年夏

優勝賞金：1000万円

応募資格：プロ・アマ・芸歴不問

審査基準：とにかく面白い漫才とコント

審査形式：漫才とコント、両方の得点で審査

予選1回戦は漫才とコント、いずれか1ネタを選択して披露。

予選2回戦以降は漫才⇒コントの順に2ネタ披露。

シード権：前回大会準決勝進出者は1回戦免除

詳細：応募規約などの詳細は公式ホームページにて公開

番組公式X：@double_impactTV

番組公式ホームページ：https://www.ntv.co.jp/double-impact/