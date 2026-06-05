これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 下越と佐渡に、強風・乾燥注意報が発表されています。 下越と佐渡では強風に注意してください。火の取り扱いにも注意が必要です。 ◆6月6日(土)の天気 ・上越地方 昼前まで雲が多く雨のところがありますが、次第に晴れて日差しがたっぷり届くでしょう。 最高気温は24～25℃でしょう。 この時期らしい陽気になりそうです。 ・中越地方 午前中は雲が広