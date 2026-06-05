Ｊ１横浜Ｍは５日、神奈川・横須賀市内のグラウンドで明治安田Ｊ１百年構想リーグプレーオフラウンド第２戦の清水戦（６日、日産）に向け、調整を行った。明治安田Ｊ１百年構想リーグ限りで、クラブはすでに大島秀夫監督を解任することを発表しており、ＦＷ宮市亮は「クラブが下した決断ではあるが、大島さんがいなかったら、今Ｊ１にマリノスはいないと思うし、すごく感謝している。責任を取るというところで監督が表に立って