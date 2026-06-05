午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１２２６、値下がり銘柄数は３１４、変わらずは１８銘柄だった。業種別では３３業種中２３業種が上昇。値上がり上位に海運、その他製品、不動産、陸運など。値下がりで目立つのは非鉄金属、電気機器、金属製品など。 出所：MINKABU PRESS