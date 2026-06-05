韓国政府は、12〜13日に釜山（プサン）で開催されるグループBTS（防弾少年団）のワールドツアーを前に浮上した「ぼったくり料金」問題をきっかけに、宿泊業者による一方的な予約キャンセルに対する制裁規定を設ける。財政経済部は4日、「民生物価特別管理関係閣僚タスクフォース（TF）」会議で、「法外料金根絶対策の実施状況および今後の計画」を発表した。計画によると、宿泊業者が料金を引き上げて再販売する目的で既存の予約を