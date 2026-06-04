きょうは雲は多かったですが、日差しが届く時間もありましたね。富山市などでは夏日となりました。きょうの県内は、湿った空気の影響で雲の広がりやすい一日でした。富山市と朝日町は最高気温が25度以上の夏日になりました。あすも午前中は晴れ間がありそうですが、午後からは曇り空となりそうです。気温は7月上旬並みの28度まで上がる予想です。6月に入りましたが、気象学上では6月からが「夏」だそうですね。そうなんです。6月か