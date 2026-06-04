きょうは雲は多かったですが、日差しが届く時間もありましたね。



富山市などでは夏日となりました。



きょうの県内は、湿った空気の影響で雲の広がりやすい一日でした。

富山市と朝日町は最高気温が25度以上の夏日になりました。

あすも午前中は晴れ間がありそうですが、午後からは曇り空となりそうです。気温は7月上旬並みの28度まで上がる予想です。



6月に入りましたが、気象学上では6月からが「夏」だそうですね。





そうなんです。6月から8月の3か月を「夏」としています。そして「春」は3月から5月。気象庁がこの「春の3か月」の天候のまとめを発表しました。今年の春は全国的に気温がかなり高く、北陸地方の平均気温も平年を1.6度上回り、統計開始以降では、2023年と並んで「最も高く」なりました。富山市も、平年を1.7度上回る、13.9度。2023年に次ぐ、「観測史上2番目」の高さでした。今年の春はずいぶん暖かかったんですね。では今年の「夏」は、気温どうなりそうですか？気象庁の3か月予報によりますと春の記録的な高温の勢いが、夏も続きそうです。北陸地方の平均気温は、平年より高くなる確率が70パーセント。非常に高くなっています。いっぽうできょうは、九州北部から、中国、近畿地方の梅雨入りが発表されましたね。北陸の梅雨入りはいつごろになりそうですか？ウェザーニュースによりますと、今月中旬頃の見込みです。平年が6月11日頃なので「平年並みか、やや遅い」という予想です。また雨の量は「平年並みか、それ以上」という見込みなので、今年は「いつもの時期に、いつものような」梅雨になりそうです。とはいえ、台風や集中豪雨など大雨災害は全国で毎年のように起きています。今のうちに家の周りの点検やハザードマップの確認など、備えておきましょう。