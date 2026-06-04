【モデルプレス＝2026/06/04】YouTuberのヒカルが6月3日、交際中のサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』に出演していた加藤神楽とともにYouTubeチャンネルに出演。様々な質問に回答した。【写真】ヒカル＆「日プ」美女、YouTubeで惚気全開ラブラブな様子◆加藤神楽「芸能界は目指す？」の質問に回答この日は、“ヒカルと加藤の全てを知っている”というYouTuber・エミリンも迎えて3人でトークを展開。エミ