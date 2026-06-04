東京・品川区の個室マッサージ店で違法に性的サービスを提供したなどとして、経営者の男ら4人が警視庁に逮捕されました。風営法違反の疑いで逮捕されたのは、品川区東五反田の個室マッサージ店「微笑美女」の経営者・宮崎幸三容疑者（58）と、責任者・左川洋二容疑者（66）ら4人です。4人は今年2月、風俗店の営業が禁止されている地域で、複数の男性客に対し性的サービスを提供した疑いなどがもたれています。警視庁によりますと、