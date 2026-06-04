ローソンは5月26日より、淹れたてコーヒー「マチカフェ」にて、カフェインレスシリーズを一部店舗限定にて販売している。ローソン「マチカフェ」カフェインレスシリーズマチカフェのカフェインレスシリーズは、カフェインの摂取を控えている人のほか、夜のリラックスタイムや就寝前などシーンを選ばず楽しめるのが特徴。ラインアップは、「コーヒーSローソン」(230円)、「アイスコーヒーMローソン」(280円)、「カフェラテMロ