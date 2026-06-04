【ローソン】待望の復活! 「マチカフェ」、カフェインレスシリーズを一部店舗にて展開
ローソンは5月26日より、淹れたてコーヒー「マチカフェ」にて、カフェインレスシリーズを一部店舗限定にて販売している。
ローソン「マチカフェ」カフェインレスシリーズ
マチカフェのカフェインレスシリーズは、カフェインの摂取を控えている人のほか、夜のリラックスタイムや就寝前などシーンを選ばず楽しめるのが特徴。
ラインアップは、「コーヒーS ローソン」(230円)、「アイスコーヒーM ローソン」(280円)、「カフェラテM ローソン」(320円)、「アイスカフェラテM ローソン」(340円)の全4種。カフェインを抑えながら、まるで専門店のような味わいを楽しめるラインアップとなっている。
ローソン「マチカフェ」カフェインレスシリーズ
マチカフェのカフェインレスシリーズは、カフェインの摂取を控えている人のほか、夜のリラックスタイムや就寝前などシーンを選ばず楽しめるのが特徴。
ラインアップは、「コーヒーS ローソン」(230円)、「アイスコーヒーM ローソン」(280円)、「カフェラテM ローソン」(320円)、「アイスカフェラテM ローソン」(340円)の全4種。カフェインを抑えながら、まるで専門店のような味わいを楽しめるラインアップとなっている。