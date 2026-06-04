フランス代表DFイブライマ・コナテ（リヴァプール／イングランド）が、今シーズンの苦悩を明かした。3日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。今月1日に契約満了に伴い、リヴァプールを退団することが発表されたコナテは、今シーズンを通してパフォーマンスが低下していたことを指摘されていたが、昨年7月にチームメイトだったディオゴ・ジョッタ氏が交通事故で亡くなったことに加え、今年1月に長患いの末に自身の父ハマデ