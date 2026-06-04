梅雨が近づくこの時期、三重県鳥羽市の水族館ではある生き物たちが天気を予報しています。鳥羽水族館で天気予報を担当しているのは、ニホンアマガエルとアカハライモリです。カエルやイモリは湿度に敏感で、カエルは目を開けていたり木に登るなど活発に動いていると雨、じっとしていると晴れと判断されます。一方イモリは、水中にいれば晴れ、陸に上がっていれば雨とされ、こうした行動の割合をもとに予報します。予報は毎日、飼育