直径約1mより大きな小惑星は、2週間に1回程度の頻度で地球に落下していると推定されています。その多くは観測できていませんが、稀に観測事例が報告されます。世界時2026年5月15日10時22分ごろ（※1）、推定直径0.63〜1.4mの小惑星「2026 JN4」（暫定名ST26E86）が発見されました。現在の推定では、そのわずか3時間後の同日13時36分ごろ、ニューギニア島近くの海域に落下した可能性があります。観測データが限られているため、本記