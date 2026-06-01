小惑星「2026 JN4」（ST26E86）を落下前に観測？　1年半ぶりの落下前の観測事例の可能性

直径約1mより大きな小惑星は、2週間に1回程度の頻度で地球に落下していると推定されています。その多くは観測できていませんが、稀に観測事例が報告されます。

世界時2026年5月15日10時22分ごろ（※1）、推定直径0.63〜1.4mの小惑星「2026 JN4」（暫定名ST26E86）が発見されました。現在の推定では、そのわずか3時間後の同日13時36分ごろ、ニューギニア島近くの海域に落下した可能性があります。

観測データが限られているため、本記事の執筆時点では、実際に落下したかどうかは確定していません。もしも2026 JN4が落下していた場合、落下前に観測された小惑星としては、実に1年半ぶり、通算12例目の事例となりますが、確定的なことは言えません。2026 JN4の事例は、現在の観測体制の限界、その境界部を浮き彫りにしていると言えます。

※1…以下、特に記載がないものは全て世界時表記。

【▲ 図1: 推定される2026 JN4の公転軌道。観測データから解釈される最も可能性の高い軌道はニューギニア島近海への落下のため、軌道が地球を貫通するように描かれています。（Credit: CNEOS（NASA））】

衝突前に観測された小惑星は珍しい

皆さんは「小惑星」と「流星（火球）」と「隕石」の違いをご存知でしょうか？ 混同されがちですが、実はきちんとした違いがあります。

【▲ 図2: 地球外から落下する天体は、その発見状況によって分類が変化します。上空100kmより上で見つかれば小惑星、大気圏落下中の発光は流星や火球、地上で破片が見つかれば隕石と呼ばれます。（Credit: 島宮七月）】

「流星」とは、宇宙から地球の大気圏内に物体が突入し、光り輝く現象です。流星の中でも、特に明るいものは「火球」と呼ばれます。そして、地球外の物体の破片が地面に転がっているものが採集されれば、それは「隕石」と呼ばれます。流星や火球を隕石と呼んでしまうことがありますが、厳密に言えばこれは誤用です。

そして、流星や隕石の素となる天然の天体が、地球に落下する前に宇宙空間（上空100kmより上）で見つかった場合、それは「小惑星」と呼ばれます。それぞれに定義があるため、場合によっては、隕石と流星（火球）と小惑星の全てに登録されている天体もあります。

現在の観測技術では、発見可能な小惑星の大きさの下限は約1mであり、このサイズの小惑星は2週間に1回程度の頻度で地球に落下していると推定されています。このため、「地球に落下する小惑星を、事前に宇宙空間で観測できた事例」はいくつかあります。

とはいえ、その全てが観測されているわけではなく、むしろ大半が観測できていません。これほど小さい小惑星は、日中はもちろん、朝夕の薄明も観測の邪魔となるため、観測可能な時間が限られます。また、観測精度の高い天文台の地理的分布に偏りがあるなど、様々な事情が見逃しの元となります。

それでも、観測技術の向上、軌道シミュレーションの高速化、情報共有の高速化などを背景に、発見事例は頻度を増す傾向にありました。始めは数年に1回レベルだったのが、1年に1回、1年に数回となり、2024年は観測史上初の1年間に4回、観測史上最短の42日間隔という頻度にまで増加していました。筆者としても当時は、今後も発見頻度が増えることで、1つ1つの事例を記事に書くほどのニュースバリューは無くなると考えていました。

しかし、2024年12月3日に観測された「2024 XA1」以来、落下前の小惑星の発見事例は間隔がかなり開いてしまいました。間隔が開いた理由は、実際に小惑星の衝突頻度が減ったのではなく、先述した観測の難しさによって見逃され続けたのでしょう。むしろ、2024年の発見頻度が偏っており、 “運が良かった年” だと言えるのかもしれません。

「2026 JN4」は12例目の “衝突前の小惑星” ？

Earlier today, an asteroid about the size of a person impacted Earth over Papua New Guinea. pic.twitter.com/LzJGUWQmCx

- Tony Dunn (@tony873004) May 15, 2026



【▲ 動画: 地球へ衝突する2026 JN4の動きを反映したCG動画。推定が正しいならば、2026 JN4はニューギニア島の近くの海に落下したはずです。（Credit: Tony Dunn）】

2026年5月15日、実に1年半ぶりとなる落下前の小惑星の観測事例が報告されました。同日10時22分ごろ、アメリカ、カリフォルニア州、オーベリーに設置されたJPL（ジェット推進研究所）の「SynTrackロボット望遠鏡」が新しい天体、暫定名「ST26E86」を発見しました。

ST26E86は、いずれも衝突天体警報システムであるESA（欧州宇宙機関）の「Meerkat」とJPLの「Scout」によって衝突可能性があることが示され、注目をあつめました。しかし運の悪いことに、発見のタイミングは、観測体制が整っている北アメリカの日の出の直前でした。このため、ほとんどの望遠鏡がST26E84を観測できていません。

観測データの掘り起こしにより、最初の発見の約2時間ほど前には「ZTF（ツビッキー掃天観測）」（※2）で観測されていたことがQuanzhi Ye氏によって発見されましたが、現時点ではSynTrackロボット望遠鏡とZTFの計6回の観測データのみが利用可能な状態です。

※2…アメリカ、カリフォルニア州、パサデナのパロマー天文台で実施されている掃天観測プロジェクト。

推定が正しければ、ST26E84は15日13時36分ごろ、ニューギニア島の南西に位置する島、ヨススダルソ島（※3）の南西約40kmのアラフラ海に落下した可能性があります。そして同日23時20分、小惑星センターは電子回報を発行し、ST26E86に小惑星としての仮符号「2026 JN4」を付与しました。

※3…一見するとニューギニア島の半島に見えますが、狭い海峡で隔てられた別の島です。

しかし今回は珍しいことに、電子回報の上では「現時点では衝突した天体のリストに加えない」とする文言があります。これは、観測データが6回しかないため、衝突したかどうかを確定できるほどの正確な公転軌道を推定することができなかったためです。

また、仮に2026 JN4が推定通りの位置に落下していた場合、現地では夜22時半であるため、火球を観測できた可能性はあります。ただし今のところ、IMO（国際流星機構）のような火球観測の報告フォーラムに、該当する報告は上がっていません。小惑星センターが2026 JN4を衝突した天体にカウントしていないのは、このように、火球や隕石の報告がないことも、衝突したかどうかが確定してないことの理由になっています。

現在の観測精度の限界を示す成果

【▲ 図3: 落下前に観測された小惑星の一覧。もしも2026 JN4が落下しているならば、12例目の観測事例となります。（クリック or タップで拡大）（Credit: 彩恵りり）】

2026 JN4の推定直径は0.63〜1.4m（計算上）であるため、大気圏突入時に燃え尽きた可能性が高いです。仮に燃え尽きずに破片が落下したとしても、計算上の落下地点は海のため、隕石が採集できる可能性は極めて低いでしょう。

このように、2026 JN4は観測史上12例目の「落下前に観測された小惑星」となる可能性はありますが、観測データの不足から、地位は暫定的であり、公式には「落下前に観測された小惑星」にカウントされていません。観測回数6回は落下前に観測された小惑星としては最も少なく（※4）、過去のデータの検索でこれ以上の観測データが掘り起こせない場合、この「衝突したかもしれないが公式にはカウントされない」という暫定的な地位は変わらないかもしれません。

※4…小惑星の仮符号が付与されていない候補天体を除く。

ただ、今回の2026 JN4は、見逃されなかっただけ幸運と言えるかもしれません。落下に関しては不確定な要素が多いですが、冒頭で説明した通り、そもそも直径1m前後の小惑星を観測すること自体が困難だからです。2026 JN4の推定直径は、小さな小惑星ランキングのトップ10に入るほど小さなものであり、見つけること自体が困難です。

また、ある程度の精度で公転軌道が確定できなければ、天体に小惑星の仮符号を与えることはできません。さもなくば、暫定名のST26E86のまま、小惑星のデータベースには掲載されず、このように「落下前に観測された小惑星」として語られることもなかったでしょう。

2026 JN4の観測事例は、小さな小惑星を見逃さず、公転軌道を確定させるほどには観測できた一方、落下したかどうかについては不確定な地位に留め置かれています。この点で、2026 JN4は現在の観測精度の下限ギリギリを浮き彫りにしているとも言えます。

ひとことコメント

ちょっとはっきりしない書き方になってしまうけど、久しぶりの観測事例になっている可能性があるよ！（筆者）

文／彩恵りり 編集／sorae編集部

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