セリエA（イタリア）のペルージャは1日（月）、日本代表キャプテンでアウトサイドヒッターの石川祐希（30）が退団することを発表した。クラブ公式SNSが伝えている。 今や世界のバレーボール界で地位を確立しつつある日本人選手の象徴となっている石川。2014年の初選出より日本代表として活躍し、2021年からはチームのキャプテンを務めている。バレーボールネーションズリ&#