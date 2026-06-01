ユニットコムは6月1日、ゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞」シリーズにおける新製品として、『モンスターハンターストーリーズ3〜運命の双竜〜』推奨ゲーミングPCを発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。LEVEL∞、『モンスターハンターストーリーズ3〜運命の双竜〜』推奨ゲーミングPCAMD Ryzen・Radeonパーツを採用して高い性能を実現し、ユニットコムが独自に動作検証を行ったゲーミングPC製品。滅びの道を