LEVEL∞、『モンスターハンターストーリーズ3 〜運命の双竜〜』推奨ゲーミングPC
ユニットコムは6月1日、ゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞」シリーズにおける新製品として、『モンスターハンターストーリーズ3 〜運命の双竜〜』推奨ゲーミングPCを発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。
LEVEL∞、『モンスターハンターストーリーズ3 〜運命の双竜〜』推奨ゲーミングPC
AMD Ryzen・Radeonパーツを採用して高い性能を実現し、ユニットコムが独自に動作検証を行ったゲーミングPC製品。滅びの道を辿りつつあるアズラルとビュリオンという二つの国が舞台で、環境の荒廃で絶滅の危機に瀕するモンスターにリオレウスと絆で結ばれたライダーが対峙する。
○LEVEL-M8AM-R96X-DEX-MHS3
LEVEL-M8AM-R96X-DEX-MHS3
OS：Windows 11 Home
プロセッサ：AMD Ryzen 5 9600X
メモリ：DDR5 16GB(8GB×2)
ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD
グラフィックス：AMD Radeon RX 7600 8GB GDDR6
フォームファクタ：ミニタワー / microATX
価格：244,800円
○LEVEL-M8AM-R96X-PGX-MHS3
LEVEL-M8AM-R96X-PGX-MHS3
OS：Windows 11 Home
プロセッサ：AMD Ryzen 5 9600X
メモリ：DDR5 16GB(8GB×2)
ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD
グラフィックス：AMD Radeon RX 9060 8GB GDDR6
フォームファクタ：ミニタワー / microATX
価格：269,800円
LEVEL∞、『モンスターハンターストーリーズ3 〜運命の双竜〜』推奨ゲーミングPC
AMD Ryzen・Radeonパーツを採用して高い性能を実現し、ユニットコムが独自に動作検証を行ったゲーミングPC製品。滅びの道を辿りつつあるアズラルとビュリオンという二つの国が舞台で、環境の荒廃で絶滅の危機に瀕するモンスターにリオレウスと絆で結ばれたライダーが対峙する。
LEVEL-M8AM-R96X-DEX-MHS3
OS：Windows 11 Home
プロセッサ：AMD Ryzen 5 9600X
メモリ：DDR5 16GB(8GB×2)
ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD
グラフィックス：AMD Radeon RX 7600 8GB GDDR6
フォームファクタ：ミニタワー / microATX
価格：244,800円
○LEVEL-M8AM-R96X-PGX-MHS3
LEVEL-M8AM-R96X-PGX-MHS3
OS：Windows 11 Home
プロセッサ：AMD Ryzen 5 9600X
メモリ：DDR5 16GB(8GB×2)
ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD
グラフィックス：AMD Radeon RX 9060 8GB GDDR6
フォームファクタ：ミニタワー / microATX
価格：269,800円