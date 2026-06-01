「ザ・ボーイズ」ユニバース最新作となる前日譚シリーズ「ヴォート・ライジング」が、2027年よりPrime Videoで独占配信されることが決定した。あわせて、日本語スーパーティザー予告も解禁された。 本作は、「ザ・ボーイズ」の世界をさらに拡張する前日譚シリーズ。舞台は1950年代で、巨大企業ヴォート・インターナショナルの“歪んだ起源”が描かれる。シリ