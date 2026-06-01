これが本番だ！実は前作では開催されていなかった地球最後の格闘大会“モータルコンバット”が、ついに本作で開催されるのだ。2026年6月5日（金）に日本公開となる映画『モータルコンバット／ネクストラウンド』は、最初から最後までバトル、バトル、バトル三昧！さすが格ゲー原作、見せ場しかない究極の戦闘がずっと続く、まさに“参戦”する超没入型映画だ！ 大人気格闘ゲームを実写映画化した『モ