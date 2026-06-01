マーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）の超大作『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』より、初の本格予告編がまもなく登場するかもしれない。監督を務めるルッソ兄弟が、Instagramにて意味深な投稿を続けている。 注目を集めているのは、ジョー＆アンソニー・ルッソ監督による一連のInstagram投稿だ。投稿には、ドクター・ドゥームが統治する国家ラトベリアの紋章とともに