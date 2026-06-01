これは、ただのホラー映画のヒットではない。インターネット発の都市伝説をもとにしたA24の新作ホラー映画『Backrooms（原題）』が、全米で驚異的なスタートを切った。 本作は2026年5月29日に米国公開され、オープニング週末で北米興収8,145万6,295ドルを記録。海外興収は3,654万3,705ドルで、世界興収は早くも1億1,800万ドルに到達した。製作費は1,000万ドルと報じられており、北米だけで製作費