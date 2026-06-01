映画『トイ・ストーリー5』の予告編で、ウッディの姿に驚くべき変化があった。帽子を取ったウッディの頭に、いわゆる“薄くなった部分”が見えるのである。 (C)2026 Disney/Pixar. All Rights Reserved. 長年にわたって多くの子どもたちに愛され、遊ばれてきたウッディ。シリーズ最新作では、その見た目にも時間の経過が刻まれているようだ。米にて、監督・脚本を務めるアンドリュー・スタントンが、こ