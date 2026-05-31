ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー5』には、シリーズで最も胸が苦しくなるシーンがあるという。ウッディ役のトム・ハンクスが、米にて明かした。 本作はテクノロジー時代の『トイ・ストーリー』。8歳のボニーはおもちゃが大好きだったが、タブレットに夢中な周囲の子どもたちと話が合わず悩んでいた。ある日、最新タブレットの“リリーパッド”が現れ