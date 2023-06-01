好きな海外ドラマの新シーズンがなかなかリリースされない──そんなもどかしさを感じたことはないだろうか。イギリスの調査では、ドラマのシーズンごとの間隔が過去5年で急増していることが明らかになった。米が伝えている。 英Ampere Analysisの調査によると、主要プラットフォームにおけるドラマシリーズ（脚本のあるオリジナルシリーズ）のシーズン間の平均間隔は、2020年の「12