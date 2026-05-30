入れ替わりアクション映画『フェイス／オフ』（1998）の続編は本当に実現するのか？ しばらく動きのない本作について、前作で主人公の一人を演じたニコラス・ケイジが語った。 続編企画は2019年9月に初めて報じられ、2021年2月には『ゴジラvsコング』（2021）などのアダム・ウィンガードが監督、『ザ・ゲスト』（2014）のサイモン・バレットが脚本を担当すると伝えられた。ところが、2025年夏にはウィンガードが企画