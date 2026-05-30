トム・ホランドは、『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』でピーター・パーカー／スパイダーマン役に復帰するだけでなく、物語作りにも深く関わっていたようだ。自身が提案したアイデアが、本作の重要な要素へと発展したことを明かしている。 英のインタビューでホランドは、「スパイダーマンを演じてきた自分のキャリアの中で、脚本家ルームに迎え入れられ